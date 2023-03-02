駕駛乖乖在左轉道等待左轉，沒想到卻被1輛賓士休旅車插隊先左轉，但下秒出現2輛警車將該賓士車攔下。（翻攝自臉書爆料公社二社）

轉角遇到「愛」！有駕駛行駛在台北市士林區中正路與文昌路口時，他在內側左轉道準備要左轉時，右前方卻有1輛賓士休旅車疑似在直線車道並插隊左轉，不料，2名警察發現違規行為，便開啟閃燈與鳴笛，攔下賓士休旅車駕駛要求往路邊停靠；提供行車紀錄器的原PO也笑稱「要違規，先看清前後左右」。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段42秒影片，影片拍攝地點位於台北市士林區中正路與文昌路口，一名駕駛在左轉車道等待左轉，而右前方卻有輛賓士休旅車疑似在直線車道插隊左轉進文昌路，豈料，當該輛賓士休旅車一左轉後，1名警察騎著警用機車並開始閃燈、鳴笛要將賓士休旅車駕駛攔下，幾秒後另1名警察也騎著警用機車前來支援，2名警察前後包圍將賓士休旅車攔下在路邊；原PO也在貼文寫下「要違規，先看清前後左右」。

影片一出，網友紛紛留言表示「舒服的結局」、「是不是在直行車道左轉？討厭用這種方式插隊的」、「可以啦！花通行費買直線道左轉」、「轉角遇到愛」、「這種開錯路道，還要剪人家車，被抓真的好療癒」、「這影片真的不錯」、「覺得愉悅」、「難得有警察會追上去開單，看到九成警察都視而不見，給這兩位警察拍拍手」。