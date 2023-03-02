曾捲入藝人澎恰恰光碟恐嚇案、名列十大槍擊要犯綽號「瘋琴」的盧照琴，其開設於嘉義水上的公司門口今（2）凌晨1時遭一名28歲的邱姓男子持長槍朝大門連開5槍，邱嫌犯案後自行攜槍投案，並供稱「瘋琴」猥褻少女才開槍洩憤，警方調查發現邱男是竹聯幫梅花堂成員，懷疑跟幫派利益糾紛有關，依槍砲等罪移送法辦，檢察官訊後聲請羈押禁見，稍早法院裁准收押。

嘉義地檢署指出，檢察官今晚訊問邱男，認為他涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例非法持有步槍及刑法恐嚇、毀損等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯刑責是5年以上有期徒刑之重罪，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地院指出，28歲邱嫌特地從台北南下犯案，供稱是因為不滿盧照琴猥褻少女才犯案，但令人起疑的是，盧照琴的案件去年早判刑定讞，盧也在今年1月出獄，近一年都沒有相關新聞，因此槍手作案動機相當匪夷所思。

法官認為，邱嫌辯稱持槍射擊恐嚇的理由，顯有違常理，顯然此次犯行有高度受他人指使的可能。且邱攜槍自行投案，但卻在投案前將使用4年的手機丟棄，讓偵查單位無法查閱手機中的通聯，足認其有湮滅證據、勾串共犯之虞，審酌邱嫌所為嚴重影響社會治安，有羈押的原因，並禁止接見通信。