國防部計畫未來16歲以上學生動員造冊，每年完成8小時基本訓練、一年兩次常年訓練，建立戰時保鄉及自保能力。教育部也要求地方主管機關，將16歲以上學生動員造冊。入口網站「Yahoo奇摩」1日起針對「你贊成將16歲以上學生動員造冊嗎？」進行網路民調，截至今天（2日），高達64.2％的網友不贊成將16歲以上學生動員造冊。

「Yahoo奇摩」1日起針對「你贊成將16歲以上學生動員造冊嗎？」進行網路民調，截至今天(2日)晚間10點，已有5500名網友投票。高達56.6%的網友表示完全不贊成將16歲以上學生動員造冊、7.6%網友表示不太贊成；25.2%網友表示非常贊成、7.6%表示還算贊成；3.0%不知道／沒意見。

該民調也問到，「你認為16歲以上學生每年8小時基本訓練、一年兩次常年訓練，足以建立戰時保鄉及自保能力嗎？」有64.0%的網友認為完全不夠、16.8%認為不太足夠；6.7%網友認為非常足夠、6.2%認為還算足夠；6.3%不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「你認為台灣目前的全民國防教育與訓練普及嗎？」進行調查，有65.9%的網友認為完全不普及、20.6%認為不太普及；4.0%網友認為非常普及、3.2%認為還算普及；6.3%不知道／沒意見。