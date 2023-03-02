台灣為法國巴黎保險集團亞洲區最重要的市場之一，獨特的銀行通路保險商業模式，與超過20家金融機構合作屢創佳績；法國巴黎人壽今宣布，持續落地深耕、優化數位服務，也願意培育人才，藉由全新打造的智能辦公室與彈性的智能辦公型態，正式進入嶄新的敏捷彈性智能辦公時代，開創新時代保險紀元。

法國巴黎保險集團亞洲區總裁施黃𨭎葹出席深耕台灣儀式表示，台灣在法國巴黎保險集團中佔有重要的戰略位置，也是集團進入亞洲市場的第1個地區，雖然各市場在過去1年因疫情、通膨與升息環境的波動下，面臨各種挑戰，但台灣透過與合作夥伴的緊密合作的優勢，仍展現強勁動能，並繳出亮眼成績，顯見台灣在亞洲的競爭力與潛力，更加肯定法國巴黎保險集團及法國巴黎人壽成功在地化經營的策略。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉指出，法國巴黎人壽持續推動保險普及化，以客戶為導向、有多元的商品與創新優質的服務，目前銀行保險、房貸壽險都維持市場第一，未來會提升房貸壽險滲透率、加強數位決方案，讓法巴與合作夥伴(銀行)、保戶共創三贏局面。

戴朝暉表示，去年全球在通膨壓力下，各國央行暴力式升息，美國、歐盟今年還會持續升息，這是前所未見的突發事件，保險公司、投資人對景氣、股市都相當敏感；若製造業庫存去化速度不如預期，戴朝暉認為，經濟景氣循環就會往後遞延、股市將持續震盪，面對外在環境變化，法巴會持續密切觀察，這也攸關投資人的信心。

面對景氣循環，黃𨭎葹認為，景氣終究會好轉，但過程會起起伏伏，不會一帆風順，建議投資人要學會與陰晴圓缺共舞，包括關注宏觀經濟、利率趨勢變化以及國家政策與地緣政治風險，並持續做策略上的調整。

對於企業經營，黃𨭎葹也提出三大策略，來面對市場的瞬息萬變，首先，企業要能屈能伸、保持彈性，第二，業者要與監管機關保持溝通、同業互助，第三，數位化轉型腳步不能停歇，以壽險業為例，便捷、簡易的網路投保機制是勢在必行。

今年適逢法國巴黎保險集團50週年，集團透過累積半世紀的豐富經驗持續耕耘亞洲市場，同時因應集團策略持續強化合作夥伴關係以打造專屬合作模式，透過優質的數位化平台為客戶與合作夥伴提供保險解決方案，對內則以人才培育為優先，提升員工核心能力以因應產業挑戰。

法國巴黎人壽將人才培育、以人為核心的價值體現在新的智能辦公模式上，打造多元融合、敏捷、彈性的新形態辦公環境與辦公模式。

為提振工作效能促進員工身心健康福祉，實現工作生活平衡的理想狀態，法國巴黎人壽實施員工可選擇一周居家辦公2天的模式，因應後疫情時代的機動性與敏捷性，軟硬兼顧的模式深受員工高度認同。