新華社報導，即將卸任的大陸國務院副總理劉鶴，2日在北京調研積體電路企業發展並主持召開座談會。劉鶴強調，發展積體電路產業必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場兩方面力量。中國擁有龐大晶片消費市場和豐富應用場景，這是市場經濟下最寶貴的資源，是推動積體電路產業發展的戰略性優勢。

劉鶴指出，中共總書記習近平高度重視積體電路產業發展，多次作出重要指示批示，一定要認真學習領會、深入貫徹落實。積體電路是現代化產業體系的核心樞紐，關係國家安全和中國式現代化進程。中國已形成較完整的積體電路產業鏈，也湧現了一批優秀企業和企業家，在局部已形成了很強的能力。尤其是中國擁有龐大的晶片消費市場和豐富的應用場景，這是市場經濟下最寶貴的資源，是推動積體電路產業發展的戰略性優勢。

劉鶴強調，發展積體電路產業必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場兩方面力量。政府要制定符合國情和新形勢的積體電路產業政策，設定務實的發展目標和發展思路，幫助企業協調和解決困難，在市場失靈的領域發揮好組織作用，引導長期投資，對大陸國內人才給予一視同仁的優惠政策，對外籍專家給予真正的國民待遇，幫助企業加快引進和培養人才。

與此同時，必須高度重視發揮市場力量和產業生態的重要作用，建立企業為主體的攻關機制，依靠企業家實現積體電路產業的健康發展，特別要善於發現和珍惜既懂技術又有很強組織能力的領軍人才，給予他們充分的發揮空間。必須始終堅持國際合作，廣交朋友，擴大開放，堅定維護全球產業鏈供應鏈穩定。