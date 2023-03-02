台南市正副議長賄選案檢方2日偵結，起訴議長邱莉莉、副議長林志展等10人，引爆政壇震撼彈。邱莉莉事後臉書PO文「相信司法，也會透過司法尊重清白」，英系大將洪氏兄弟的弟弟洪耀南也在底下留言力挺「加油，議長，你沒有問題的」。

邱莉莉遭起訴後，在臉書PO文簡短回應，表示面對社會大眾的高度關注，檢方自然會有一定的壓力，起訴是檢察官必須給予社會的回應，至於事實為何，就靜待司法審判，同時強調自己與副議長林志展都相信、尊重司法，也會透過司法途徑爭取清白。

邱莉莉遭起訴後，洪耀南在底下留言力挺「加油，議長，你沒有問題的」，遭網友質疑「英系要來背書嗎」。(圖／邱莉莉臉書)

底下兩派網友戰成一片，支持者力挺邱莉莉「相信你是清白的」，但更多人開轟，要求先辭去議長職位。有趣的是，前黨主席特助洪耀南也現身留言區寫下：「加油，議長，你沒有問題的」，引發網友質疑：「現在是英系要幫她背書嗎？」、「進監獄也沒有問題的」，更有人酸：「現在大家都說這是英系對賴清德發動的善導寺之變，令兄對此是否大快人心」。