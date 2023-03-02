28歲香港名媛蔡天鳳因金錢糾紛遭前夫一家謀害並碎屍，行徑駭人震驚外界，死者鄺姓前公婆、前大伯已遭到警察拘捕，鄺姓前夫則於2月25日在碼頭被逮，當時疑似準備搭船潛逃，全案還在調查當中。2月27日聆訊四人，將於5月8日再訊；而香港警方在垃圾掩埋場搜索3日，未發現相關證物，今（2日）決定結束行動。

香港西九龍總區刑事部警司鐘雅倫今晚間說明案件進展，蔡天鳳的軀幹和雙手未尋獲，懷疑棄屍地打鼓嶺禾徑山東北堆填區面積約足球場大小，深近5米，他指出該地約有4000噸垃圾，要搜尋出兩至三個垃圾袋，行動宛如「大海撈針」，經過3日沒有找到相關證物，目前已經結束該地的搜索行動，有通知家屬搜索行動結束，對方表示諒解並感謝警方。

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／香港01）

根據港媒報導，蔡天鳳18歲與前夫結婚並誕下2個孩子，3年之後夫妻性格不合離婚，即使離婚後蔡天鳳仍然照顧前夫一家人，不僅聘用前大伯當司機，還買豪宅給前夫一家住，豪宅登記在前公公的名下，而蔡天鳳2016年再婚嫁給譚仔米線「太子爺」Chris，兩人育有2名子女，去年蔡天鳳有意出售豪宅，為前夫一家另尋住處，卻引來前公公不滿，揚言要殺了蔡天鳳，沒想到真一語成讖犯下重罪。

2月21日蔡天鳳被通報失蹤，24日警方在香港大埔龍尾村一處發現她殘缺不全的屍首，蔡天鳳的屍體遭到肢解，警方2月26日在證物湯鍋中找到蔡天鳳的頭顱，經鑑定疑似曾有人嘗試擊碎頭顱，前夫被捕後稱身體不適，送往醫院治療，法庭上前公公表現從容，前大伯眉頭緊鎖、前婆婆大多時間低頭，4人不准保釋，另外前公公的伍姓情婦和前夫朋友涉嫌協助犯案被捕。