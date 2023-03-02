埃及官方今天（2日）宣布，國際考古團隊在吉薩大金字塔內部北側首度發現通道存在，這條隱密通道藏在大金字塔主要入口處上方，長度9公尺、橫幅與高度各為2公尺。考古界上一次有類似重大發現距今已186年，這條通道的作用尚未得知，目前推測可能是為了減輕金字塔的重量。

綜合美聯社、路透社、日本放送協會報導，這項考古新發現的記者會2日舉行，地點選在吉薩大金字塔（the Great Pyramid of Giza）基座前方，臨場感十足。

考古團隊在埃及吉薩大金字塔內部新發現一條隱密的通道，埃及官方2日在金字塔基座前方召開記者會。（圖／路透社）

埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）、埃及旅遊暨文物部部長伊薩（Ahmed Issa）在會中一同宣布大金字塔內部發現通道的消息。日本名古屋大學學者森島邦博也出席了記者會。

2015年起，「掃描金字塔」（Scan Pyramids）跨國計畫利用掃瞄儀、日本名古屋大學渺子放射成像技術等現代科技與設備，協助考古學家查探大金字塔結構，最近終於探得這條密道存在，科學家有可能循此揭開更多新發現。

這個跨國團隊包含來自埃及、日本、法國、德國等國家的考古專家與科學家。名古屋大學這項技術2017年也曾建功，當時探得的數據顯示，吉薩大金字塔內部有一處30公尺長的空間。

考古團隊本次在吉薩大金字塔內部發現的隱密通道。（圖／埃及文物部提供，路透社）

本次發現的通道位於吉薩大金字塔主要入口上方約7公尺處，不過，這條通道並未完成，科學家推測通道的作用很可能是為了減輕金字塔主要入口或其他尚未發現密室的重量。

吉薩大金字塔是古代世界七大奇蹟僅存的一處，位於埃及首都開羅以北約18公里處，這是古埃及人替第四王朝法老王古夫興建的陵寢，因此又稱古夫金字塔（Pyramid of Khufu），興建年代在西元前2560年左右，距今約4500年前。古夫在位時期介於西元前2509年至西元前2483年。

古夫金字塔高度146公尺，原本是最高的人類建築物，後於1889年由巴黎艾菲爾鐵塔超越。金字塔是埃及非常重要的觀光財，為政府帶來豐沛的外匯收入。