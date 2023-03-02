日媒近日報導稱，國軍有9成退役軍官涉嫌出賣情資，引發台灣各界議論。對此，媒體人張禹宣分析，該篇文章未經任何的平衡報導，且引用所有的指控皆憑不具名的消息來源，根本稱不上是新聞，且從該媒體的報導態度，不難看出後面別有目的。

張禹宣提到，日本經濟新聞以「迫真」系列，「台灣未知的真面目」的聳動標題，直指台灣90%的退役軍官賣出情資、蔡英文無法控制國軍、以及外省人把持軍方。然而通篇文章未具名，按日本媒體寫作的慣例，會在系列專題結束後再一併公布；且當中的消息來源皆用化名，寫作的體裁與手法也與新聞大相徑庭，更趨近於故事、小說寫作。

他強調，未經任何的平衡報導，所有的指控皆出自不具名的消息來源，去脈絡化的陳述。簡而言之，這種素質的文章上法院肯定被告死。已經稱不上是新聞，比坊間謠言還不如，但日經卻不公布記者姓名，承擔該文章帶來的信譽風險。張禹宣認為，基本上該篇報導除了日本東京本部的「編輯委員」，就是在台支局的高層，去搜尋相關的文章不難察覺當中的脈絡。

張禹宣指出，文章聲稱，一化名的鄭姓男子，因為提供不了大陸情報，所以生意就被打壓，還說向兒子打聽，兒子不肯，甚至聲稱90%的退將都是這樣賺錢，軍方都是被「外省人」把持，他分析，這種連名字都沒有，倒聽途說毫無根據的鬼故事，完全無從評論。其次，該作者完全對於台灣現況毫不了解，甚至連已經被掃進歷史塵埃的「省籍情結」，都拿出來說嘴，完全是以日本人的「想像」來洞察台灣。

張禹宣還表示，該報導最有趣的是，話鋒一轉竟然主張，民進黨2022年之所以大敗，是因為社群遭到廣大的匿名人士入侵，甚至是「誘導投票」、「收購買群」，另引述中出現「SNS」這三個台灣人鮮少使用的英文字。隨後終於「具名」引述台大教授洪貞玲的說法，聲稱「輿論反對阻礙了監管」，要求各大媒體社群刪除假訊息遭反對，以上講的不是別的，正是「數位中介法」。

對於這些抨擊退將、甚至是推廣數位中介法的報導，張禹宣質疑，「對誰最有利？答案不就呼之欲出。」日媒的文章是出口轉內銷，又或是來自何方的認知作戰，不言而喻。