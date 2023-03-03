戰爭罪調查委員今天援引新證據表示，在去年11月收復的烏克蘭南部赫松地區發現一個至少由20個酷刑室組成的網絡，這個酷刑中心網絡由俄羅斯中央「策劃和直接資助」。

路透社報導，由英國、歐盟和美國成立的行動正義小組（Mobile Justice Team）和烏克蘭境內與赫松（Kherson）地區的戰爭罪檢察官合作，調查俄軍犯下的戰爭罪。烏軍去年11月從俄軍手中收復赫松。

對於路透社記者尋求評論，克里姆林宮未回應。

路透社今年1月披露赫松酷刑中心的規模，當時烏克蘭當局表示，約200人據傳在10處遭刑求。倖存者告訴路透社遭電擊和窒息等酷刑伺候。

當時，克里姆林宮和俄國防部未回應路透社關於被控刑求和非法拘禁的問題。俄羅斯表示，俄軍在烏克蘭進行「特殊軍事行動」，但否認犯下戰爭罪或鎖定平民為目標。

這個國際專家支持的行動小組協助烏克蘭的檢察總長辦公室，檢視2022年2月24日莫斯科全面入侵以來超過7萬1000件戰爭罪通報。

由英國律師喬達什（Wayne Jordash）建立的行動小組發表聲明說：「從被解放的赫松蒐集到的新證據，透露了酷刑室由俄羅斯中央策劃和直接資助成立。」

聲明中表示，目擊者描述俄軍酷刑包括電擊和水刑。至少1000名受害者提供證據給調查人員，赫松地區還傳出400多人通報失蹤。

報告中表示，酷刑中心由俄國不同安全單位負責，這些安全單位包括俄羅斯聯邦安全局（FSB）、赫松當地的FSB支局，以及俄國的獄政處（Russian Prison Service）。對於這些指控，路透社無法核實。

國際刑事法院（International Criminal Court）目前也在進行調查，這是烏克蘭國內和國際上追究戰爭罪、人道罪和種族滅絕罪行動的一部分。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120302