勞動部1日公布最新無薪假統計，目前實施人數1萬7532人，較上週統計增加1037人。當中製造業受訂單影響，人數增加較多。前立委郭正亮2日在《國民大會》節目表示，像美國科技業都裁員裁到25萬人，所以第一季真的特別麻煩，因為訂單真的就是沒有，生產線不能發動，科技業真的就是在銷庫存。大家會擔心，第二季訂單會恢復，還是要到第三季？但現在還看不出來，還完全看不到光，所以無薪假恐怕是沒有辦法的事。

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說明，本期增加較多的產業依舊是製造業，本次增加663人。王金蓉指出，製造業中有3家實施較多，有一家電腦周邊設備製造的資訊電子工業就增加了210人左右，另有一家醫藥製造工業則增加150人，最後則有一家自行車零件製造業者增加了50人，主因都是受國內外訂單減少所致。王金蓉說，目前製造業在人數上仍有增加趨勢，會將減班休息的實施狀況供經濟部等了解與協助。

郭正亮表示，像美國科技業都裁員裁到25萬人，所以第一季真的特別麻煩，因為訂單真的就是沒有，那就是在銷庫存。銷庫存就是說，你的生產線不能發動，比如說電子零組件的工廠，電子零件在做，然後又是庫存，所以他不如讓你放假，這是沒辦法的事情。

「因為他就是在銷去年的庫存啊，第一季。」郭正亮提到，第一季你來上班，來上班就是要繼續生產，生產出來又沒有訂單，那要怎麼辦？所以這恐怕是沒有辦法的事。

「美國就直接裁員啦，更慘！」郭正亮強調，無薪假就是說，你就回家休息一下，反正你還是員工嘛。不同的行業不一樣，可是科技業真的就是在銷庫存。大家會擔心說，第二季訂單會恢復，還是要到第三季？但現在還看不出來，現在還完全看不到光。