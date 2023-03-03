摩根士丹利證券自2021年底起，即對NOR Flash族群採取保守看法，經過2022年供過於求幅度達4％後，最新研判供需關係在2023年可望轉趨平衡，供應方面主要是三家NOR Flash供應商都面臨獲利衰退，因而減少供給；需求方面則仰賴PC、物聯網（IoT）、網通等消費性電子需求回溫。大摩預期，NOR Flash報價衰退狀況即將止穩，且年減趨勢將在第二季觸底。

摩根士丹利證券估計，2023年NOR Flash全球供應量大致與前年度持平，台系NOR供應商旺宏、華邦電自2022年第四季以來，已雙雙降低產能利用率，大陸的供應商也降低NOR產量，並將多數產能轉向邏輯產品。由於2022年下半年來需求明顯下滑，本次供應層面料將比前次產業面臨下行循環要來得更有秩序。

摩根士丹利一口氣將華邦電投資評等由「劣於大盤」，跳升至「優於大盤」，推測合理股價由17元拉上27.5元。摩根大通同樣看好華邦電前景，推測合理股價是33元。

麥格理證券則看好，隨位元出貨量增長與成本下降，NOR將持續扮演旺宏的成長引擎，如果下半年需求更盛，或是任天堂Switch推出更成功的新遊戲，都將成為旺宏上攻助力，賦予44.5元推測合理股價。