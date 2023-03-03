資料中心、電信和其他工業應用需要愈來愈大的電源供應，同時還需要減小尺寸、降低重量、環境影響和成本，以相同或更小的外形尺寸達到更高的功率水平，同時提高熱性能的解決方案，成為工程師的新挑戰。
光寶科雲端基礎設施系統與平台事業部總經理張坤松表示，光寶為因應當下伺服器運算能力大幅提升所需要的大電源功率的同時，維持相同電源供應器體積，大功率輸出、高轉換效率、小型化元件及散熱將是最大挑戰，光寶將以最好的技術團隊搭配市場上最先進的材料元件來回應挑戰，而TI GaN和MCU是目前非常適合的解決方案。
光寶與德儀（TI）共同宣布，在北美市場推出搭載TI高整合式氮化鎵（GaN）與即時微控制器（MCU）的商用化伺服器電源供應器，帶動光寶新一代電源供應器功率密度提升至超過每立方英吋95瓦，且符合80PLUS鈦金級效率規範。
資料中心、電信和其他工業應用需要愈來愈大的電源供應，同時還需要減小尺寸、降低重量、環境影響和成本，以相同或更小的外形尺寸達到更高的功率水平，同時提高熱性能的解決方案，成為工程師的新挑戰。
光寶科雲端基礎設施系統與平台事業部總經理張坤松表示，光寶為因應當下伺服器運算能力大幅提升所需要的大電源功率的同時，維持相同電源供應器體積，大功率輸出、高轉換效率、小型化元件及散熱將是最大挑戰，光寶將以最好的技術團隊搭配市場上最先進的材料元件來回應挑戰，而TI GaN和MCU是目前非常適合的解決方案。
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