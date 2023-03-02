台南正副議長涉賄案6人交保 議長邱莉莉到場哭了

台南市議會正副議長賄選案，檢方歷經近3個月調查，於2日將議長邱莉莉等10人依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴，建請從重量刑。邱莉莉遭起訴後，在臉書簡短發文喊冤，稍早邱莉莉前往台南地院關心稍早獲交保的郭在欽等6人，一度流下委屈的眼淚。

台南地檢署2日表示，遭起訴10人分別是議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、市議員李文俊及友人黃怡萍、台南市區漁會理事長林士傑、市議員黃麗招、李鎮國及妻子高玫仙。

台南地檢署去年11月接獲正副議長選舉賄選情資，立即分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組積極偵辦，1月3日由專案小組檢察官指揮法務部調查局台南市調查處及高雄市調查處等122人，兵分26路，前往議長邱利莉、副議長林志展住處及市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國等人住處及相關涉案人楊志強、郭再欽、林士傑及黃怡萍等人住處搜索。

檢方指出，偵辦期間陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、市議員李文俊、黃麗招等6人，全案偵查終結，並對涉案10 人提起公訴。

邱莉莉2日上午對於遭起訴，簡短表示面對社會大眾的高度關注，地檢署自然會有一定的壓力，起訴是檢察官必須給予社會的回應，至於事實為何，就靜待司法審判，她與林志展副議長一致相信司法、尊重司法，同時也會透過司法途徑爭取清白。

台中地檢署2日下午將在押中的郭再欽等6人移審，經台南地院法官訊問，晚間諭知郭再欽300萬交保、林士傑及楊志強200萬交保、李文俊與黃麗招100萬交保、黃怡萍50萬交保，6人均限制住居，而邱莉莉也於晚間現身地院門口，見到守候媒體時也止不住淚水，在鏡頭前落下委屈的眼淚。