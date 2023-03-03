全中運網球資格賽2日在新竹縣開打，台灣運動產業協會理事長徐正賢在臉書發文直指場地前一晚才完成施工，開賽首日就有選手受傷棄賽。據了解，教育局中午即開會討論後續因應，最終做出延期原地舉辦決定。而新竹縣府聲明指出，2日當天裁判長與賽事經理及現場教練確認場地無誤可進行比賽，受傷學生也依照流程處理，場地後須將鋪沙子增加摩擦力。

傳出有全中運國中組學生在網球項目資格賽開打首日，就因受傷被迫棄賽，引發場地安全疑慮。徐正賢在臉書發文指出，國中組賽程使用的人工草地加沙子球場，到開賽前一晚才完成施工，當天上午的賽程就有選手受傷棄賽，導致賽事暫停，讓他無奈表示長期參與台灣競技運動的人，對這些現象，已經見怪不怪。

據了解，事發後教育局即派員到場開會討論是否原地延期舉辦，或是挪師竹南的網球場舉辦？經討論後決定延期原地舉辦。至於該場地後續如何處理？教育局表示將鋪沙子增加摩擦力。

針對資格賽開賽首日出狀況，新竹縣政府也發出聲明稿指出，全中運網球場地為竹東鎮立網球場、中正網球場，其中竹東鎮立網球場原為壓克力場地，中正網球網原為人工草皮場地。自2021年選址起，中華民國網球協會代表多次會勘，期間縣府函詢協會，並經立法院及教育部會勘本縣大型場館工程、2次聯席會議及多次裁判長會勘，確認人工草皮場地可為競賽場地。

同時，在去年11月公告網球及軟網技術手冊中，亦分別載明竹東鎮立網球場（硬地）與中正網球場（人工草地）的場地規格。選址確認後，新竹縣政府委由竹東鎮公所主責發包整建，並由竹東鎮公所團隊掌握場地整建相關進度，各面球場之場地距離並經會勘確認符合。場地整建工程業由竹東公所完成局部驗收，2日當天，裁判長與賽事經理及現場教練確認場地無誤可進行比賽，體育署亦至現場會勘檢視。

而有關國中組選手因競賽導致腳拉傷送醫，縣府指出，大會第一時間除按照救護流程檢視處理，後送主責醫院，並由高中體總、執委會醫護組組長及代表前往慰問致意。受傷選手經檢查完成後，並已回競賽場地休息冰敷。