德國和義大利本周相繼表示，將阻擋歐盟在本周和下周的會議正式通過2035年禁售內燃引擎車提案。德國表示，除非歐盟允許使用合成燃料的引擎車繼續銷售，不然將反對計畫。合成燃料燃燒的方式與汽柴油相同，但排碳量較低。

歐盟執委會提出目標遠大的計畫對抗溫室氣體排放，提案倚重大眾接受電動車，和自2035年起禁止銷售新的內燃引擎車。

部分汽車產業反對提案，主張將合成燃料納入提案既能實現減碳目標，又能降低成本。歐盟汽車產業有340萬名勞工，占歐盟整體製造業就業將近12％。電動車生產工序沒有內燃引擎車那麼複雜，轉型至電動車將威脅大量就業。

歐洲議員去年10月達成協議，歐盟執委會可以提出額外法規，允許使用碳中和燃料的引擎車繼續銷售，但法規迄今仍未出爐。

德國交通部長威辛（Volker Wissing）日前表示，德國希望歐盟在通過燃油車禁售令之前，先提出上述法規。

義大利環境部長表示，實現氣候目標的方法不應該損及就業和生產，而且歐盟不應該將電動車視為零排放的唯一途徑。

波蘭和保加利亞也不支持燃油車禁令。波蘭曾向其他歐盟會員國表示，有意對該計畫投下反對票，波蘭政府先前表示，禁售令將讓消費者的選擇受限，並導致成本攀升。保加利亞曾透露打算棄權。

上述國家若一致行動，就有足夠的的票數阻擋計畫通過。

挹注重金開發合成燃料的汽車產業和國家帶頭反對禁售燃油車。

執委會發言人表示，提出立法和時程全由執委會的政治領袖決定。為了實現歐盟的氣候目標，轉型至零排放汽車勢在必行。