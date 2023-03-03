韓國統計局2日公布，1月韓國晶片庫存締造1996年2月以來最大月增幅，若與去年同期相比增幅更高達39.5％。

以三星電子為首的韓國半導體大廠首當其衝。儘管今年初三星電子推出的Galaxy S23智慧型手機市場反應熱烈，但業界最新報告指出三星半導體部門在今年1、2月累積的營業虧損已達3兆韓元（約20億美元）。

眼看晶片價格持續下跌，三星半導體部門恐在第一季陷入4兆韓元營業虧損，這將是2008年第四季以來首度部門虧損。