台中發跡的「HWC黑沃咖啡」，創立短短六年已在全台擁有50家連鎖加盟店！看準東南亞龐大的「黑金」商機，黑沃咖啡去年4月攜手馬來西亞福庫國際、強強聯手布局東南亞咖啡市場，不到一年時間已在馬國開設18家分店，今年總店數目標上看50家，營收挑戰新台幣3億元、以多倍數翻漲！

不僅如此，黑沃咖啡在大馬的合作夥伴－馬來西亞福庫國際創辦人兼執行長許建川表示，今年4月將插旗汶萊開分店，第一階段將開設五家分店，未來也將帶著黑沃進軍新加坡、印尼等有回教信仰的國家。黑沃咖啡馬來西亞執行長黃微微說，回教徒不能喝酒，因此深夜還在喝咖啡，顯示市場極具開發潛力。

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，黑沃於2016年底創立，目前全台已有50家連鎖加盟店，2022年創下約2億元營收；今年預計全台再展店20家，營收目標挑戰2.5億元。

值得一提的是，疫情三年期間，黑沃咖啡逆勢開創國際新戰線，為布局海外市場，2018年先申請哈拉認證為穆斯林市場準備；2022年與馬來西亞福庫國際創辦人許建川攜手合作，去年至今已陸續在馬國首都吉隆坡、東馬的砂勞越、古晉展店18家；其中約有八成開在百貨商場內，黑沃單店曾創下單日熱賣500杯的紀錄，今年4月將在北馬的檳城展新店。

黑沃咖啡馬來西亞創辦人許建川1日率領20多位馬來西亞媒體工作者、網紅來到台灣，展開五天四夜的「台灣精品咖啡深度之旅」。一行人今（2）日抵達台中黑沃創始店進行咖啡問診活動，並和台中市觀旅局長陳美秀、經發局長張峰源一起享用午宴；中市府特別準備2019年台中珍奶節比賽年度代表珍奶－黑沃黑糖黑玉拿鐵做為迎賓禮招待，馬來西亞代表許建川與黃薇薇也帶來自馬來西亞特產回禮。

許建川表示，福庫家電品牌在韓國由知名藝人李敏浩等國際紅星代言，目前在大馬的健康家電市占率達25％；因為認同黑沃精品連鎖咖啡的定位，加上福庫八年來在馬國深耕健康家電市場，目前擁有600多萬會員，今年2月開始推廣「訂閱制」，目前已有千位入會，未來將透過會員導流加乘，讓黑沃精品咖啡在馬國遍地開花，訂閱制會員目標挑戰10萬名。