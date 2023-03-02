前兩天英國跟歐盟才談妥有關英國脫歐後，英國、北愛爾蘭與歐盟的貿易模式，前首相強森（Boris Johnson）今天（四）即打破沉默反彈，他將很難投票支持有關英國與北愛爾蘭有關英國脫歐後的貿易新協議，並稱現任首相蘇納克（Rishi Sunak）讓歐盟保留了太多權力。

據《路透社》2日報導，在2023年全球軟實力峰會（Global Soft Power Summit 2023）上的演講中，強森打破了沉默，大談蘇納克所稱具有歷史意義、能讓英國擺脫脫歐爭端的新協議。強森表示，他可以理解人們想要向前看，但他說，只有在英國徹底改變其經濟形態時，脫歐才具有意義，而在北愛爾蘭貿易上達成的妥協協議將讓歐盟掌握太多控制權。

「我自己將會很難投票支持這樣的協議，因為我認為我們應該做些不同的事情，」強森強調：「但是...我們必須明確地了解到底發生了什麼。這不是代表英國想要重新掌控...這是歐盟應該讓步的，好允許我們能夠在自己的國家做我們想做的事情。不是依據我們的法律，而是依據他們的法律。」

就在強森的發言之後，英鎊延續了當天的跌勢。不過，強森仍表示，他希望該保守黨（Conservative Party）能夠接受該提案，而去年7月被罷免的強森再次強調，英國政府應堅持他提出的一項法案，該法案幾乎要撕毀所謂的「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol），而蘇納克現已重新協商後變成溫莎框架協定（Windsor Framework）。