台中海線地區冬天因東北季風的影響，帶來的強震風也讓騎士、居民身受其害，有名開特斯拉電動車的女車主，她便提到，開著愛車到台中梧棲的童綜合醫院大樓門前，突然一陣強風來襲，她努力地緊抓車門，下秒卻聽到「啪」的一聲，回到家後卻發現鋁合金車門板金「被吹凹」，原廠估價換車門要6萬1千元，讓她不禁感嘆「特斯拉車門怎麼那麼薄」。

一名女子在臉書社團「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」發文，並上傳1張車輛受損照片，她提到將車子停在台中梧棲的童綜合醫院大樓門前，突然一陣非常大的風吹來，她使出全力仍無法將車門拉住，下秒便聽到「啪」的一聲，回到家後才發現車門板金「被吹凹」，她回想難怪在回家的路上風切聲好大。

特斯拉女車主因為在台中梧棲童綜合醫院門口前開車門，沒想到強風來襲，車門板金被風「吹凹」。（翻攝自臉書TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）

她將車輛開回原廠估價，原廠表示因為車門嚴重變形，需要更換整片車門，所需花費為6萬1千元，她聽完之後非常懊惱，「因為一陣風抓不住門，導致門變這樣」，她也表示有保乙式車險，但是因為不明原因車損，也無法理賠，只好自己摸摸鼻子認賠。

後來，她在詢問社團成員幫忙，終於在外場找到可以維修鋁合金門板的店家，也已經將車送修一個禮拜，期待愛車能漂亮回來，但是，她困惑的是，「特斯拉的門，怎麼那麼薄，只是一陣風，就只是一陣風，就傷成這麼嚴重」，她也提醒買特斯拉的女車有，「風在大，都要拼命拉著，不要跟我一樣」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「梧棲童綜合門口真的不能開門，我自己也一次，慘痛經驗，所以我鷗翼門都不敢開，絕對會斷」、「在梧棲門不要開太大，這已經是台中人眾所皆知的事情」、「不是風直接撞，應該是開門的那一瞬間，風吹過來，門沒拉好，導致整個放手，鈑金被對折的感覺」、「看來海線是特斯拉殺手」。