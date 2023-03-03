繼Alphabet之後，Waymo也開始精簡人事。Waymo 1日證實，今年第二輪裁員削減137名人力，加上1月的第一輪總計裁員209人，占整體員工人數的8％。

Waymo透過聲明稿表示，公司裁減部分工程師職務，以便專注於「商業成功」。Waymo稱裁員是經過深思熟慮的決定，相信公司配置了合適的團隊讓Waymo邁向成功。

Waymo裁員意味著，即便該公司是Alphabet最野心勃勃的長期創新計畫，也躲不掉縮減成本的命運。Alphabet在1月宣布裁員1.2萬人，或6％人力。Alphabet旗下生命科學事業Verily與工業機器人公司Intrinsic也在同月相繼宣布裁員，分別削減17％與15％的員工。

無獨有偶，通用亦宣布在全球削減部分白領工作，協助公司在轉型至電動車時降低成本，並維持競爭力。

通用人資長霍夫曼（Arden Hoffman）28日向員工表示，通用進行最新績效考評後，決定在全球裁減部分主管和白領職位，裁員即日生效。

根據熟知內情人士透露，裁員估計影響數百人。通用在美國有5.8萬名受薪員工，以及4.6萬名計時員工，占全球16.7萬名員工的大多數。

通用先前公布創紀錄的2022年業績，同時宣布未來兩年將削減20億美元成本，其中包括降低費用。不過通用執行長芭拉（Mary Barra）當時向投資人表示，通用沒有裁員計畫。

霍夫曼在發給員工的聲明指出，裁員反映通用的文化更偏向績效導向和責任制。

宣布裁員的汽車廠除了Waymo和通用外，還有電動車新創公司Rivian，後者在2月初宣布裁員6％，約有840人受到影響。