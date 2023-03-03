楊傲正分析，歐元區通膨回落速度不及預期那麼快，原因或與歐洲央行升息進程有關。歐洲央行2月利率再升息50個基點，再融資利率升至3％。可是歐元區2月通膨率為8.5％，距離央行2％的目標區非常遙遠，「這代表，央行離達到中性利率水準還有很長的路要走」。

歐洲央行已連續兩次升息50個基點，此次升息循環過程唯一一次升息75個基點，是去年10月份，升息步伐明顯比美國聯準會明顯較慢。楊傲正指出，歐元區通膨數據比預期更高，反映歐洲央行或有需要加快升息，甚至提高最終的利率峰值以壓低通膨率。

不過，楊傲正提醒，仍要注意美國非農數據也將在下周公布，市場對美國通膨預期持續居於高點，聯準會鷹派言論四溢，導致美債殖利率進一步向上，導致非美貨幣排隊跳水走貶，歐元兌美元硬是從1.10水準回落至近日最低的1.054。這些經濟數據的更新公布，都會改變市場對歐元計價資產的看法。