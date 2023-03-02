2024年總統大選，國民黨人選仍懸而未定，黨內也有人喊出整合民眾黨主席柯文哲等在野力量組「非綠聯盟」。前立委沈富雄直言，國民黨沒用，自己不知道努力，好像沒有藍白合就完蛋了。媒體人黃揚明認為，民進黨網軍會策略性支持柯文哲等人，弄出不只一組人馬，這絕對是民進黨的勝利方程式；因在藍綠對決的情況下，對藍軍絕對有利。

針對2024總統大選，黃揚明2日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，所有民調攤開來，只要一對一，比如民進黨主席賴清德對上新北市長侯友宜，侯友宜都有超過誤差範圍的領先。可是一旦變成「三腳督」，柯文哲這個變數放進來，侯友宜跟賴清德互有領先，都在誤差範圍內。代表非綠陣營一旦團結，2024政黨輪替機率極高。一旦非綠陣營有兩組以上參選時，勝算就難說了，對賴清德來講，相對有利。

黃揚明接著指出，對於民進黨現在的戰術來說，會很早決定總統候選人，以逸待勞。現在民進黨很早就把人選定了，接下來就看非綠陣營怎麼打、怎麼鬧。

黃揚明點出，民進黨最優勢的就是網軍，會策略性支持柯文哲等人，弄出不只一組人馬，這絕對是民進黨的勝利方程式。因藍綠對決的情況下，對藍軍絕對有利。