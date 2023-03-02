媒體人彭文正緊咬總統蔡英文博士論文造假，被以拒出庭，遭台北地院院長黃國忠發布通緝13年。媒體人彭文正表示，他將提出民事起訴狀，狀告台北地方法院院長黃國忠，質疑他違法發布通緝。

彭文正1日在《政經關不了》網路節目中表示，他提出民事起訴狀，被告就是台北地院院長黃國忠。可能有人會認為他告黃國忠，是螳臂擋車、自不量力，此刻的確是自不量力。但不要忘了，這些案子5年後還不會結案。5年後，黃國忠人會在哪裡都還不知道，他的後台蔡英文又會在哪？5年後案子到了最高法院、高院，比的是證據、法律，到時黃國忠比得過嗎？

彭文正接著表示，黃國忠違法通緝這件事，他告定了，這只是他告黃國忠幾個案子中的其中一個，而現在比較急、時間比較接近的是，黃國忠違法發布通緝。

彭文正認為，黃國忠違法通緝這件事，先不說，放在中華民國的法律架構下、甚或放到全世界，也找不到第二人。 他指控，他因為言論被起訴，還不能開庭，甚至不能出席網路的，律師到場還不算數，連準備程序庭都沒有開，史上找不到第二個案例。除了準備程序庭沒有開，還立刻退庭結案，不到兩個禮拜，就因為妨害名譽的微罪發布通緝，全世界也沒看過這種案例。