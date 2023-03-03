行政院環保署2日通過了基隆捷運第一階段環評，消息傳出後，內政部長林右昌2日晚間透過幕僚表示，這是基隆推動捷運建設以來最大進展之一。他提醒現任基隆市長謝國樑，別忘了在推動捷運TOD規畫同時，也要社宅及提升都市環境的公共設施一併規畫好。

林右昌獲知基隆捷運環評過關後，表示非常高興振奮。他指出，這是基隆推動捷運建設以來最大的進展之一，也是過去他擔任基隆市長八年的努力有了最好的回報。

林右昌在基隆市長任內開始推動基隆捷運，從2017年的輕軌版本，到2020年經北北基和交通部四長會議，將基隆捷運提升為中運量系統。林右昌指出，在他卸任基隆市長前，已經將捷運場站與路廊大致確定下來。他說，隨著第一階段環評過關，基隆捷運已經趕上新北汐東線的進度了。

林右昌表示，隨著基隆捷運環評過關，希望基隆市長謝國樑能盡速完成捷運路廊所需土地取得與變更工作。他也特別提醒基隆市政府，更不要忘了在推動捷運TOD規畫同時，一定要把社會住宅與提升都市環境的公共設施一併規劃好。他強調，基隆捷運是基隆城市發展的一大步，請一定要好好把握住機會。