根據台灣男性學醫學會調查資料指出，國內40歲以上男人，有64％的人出現輕重程度不一的勃起功能障礙。就有一名女網友近日在男友櫃子發現一盒壯陽藥，好奇對方「狀態正常」，為何要持有藥物，上網詢問後才真相大白。

一名女網友在Dcard發文表示，自己在男友的櫃子裡發現一盒名為「Erecter」藥物，一看發現是用來治療勃起功能障礙的，「裡面還有四顆，感覺是原包裝都沒有動」，因為從沒看過男友有吃藥，而且在恩愛的時候一切正常，好奇男友為何會有壯陽藥。

貼文引起眾人討論，「就是因為吃了你才沒發現異常啊」、「中文就寫在上面了，妳男友有勃起障礙」、「有病治病無病強身，就當你男友在吃保健的，妳很確定他沒有亂來就好，別想多了」、「他不主動說，就不要問了，性能力是男性心中最軟的一塊」。

不過也有內行提醒，這種藥物常被拿來預防高山症，「我媽要爬高山，我哥都會去跟藥廠朋友拿威而鋼」、「如果有登山的話那是防高山症沒錯喔」、「Erecter成分為Sildenafil，正是和大名鼎鼎的威而鋼同成分，一般來說適應症可以用在勃起功能障礙，但其實Sildenafil 也可以用於預防高山症及治療肺動脈高壓哦」。

原PO最後也想起去年確實有跟男友一起去爬高山，藥品是當時準備的，「確實是我們上次去登山前跟他朋友拿的藥（高山症的藥物），我自己犯傻，嚇了我一跳」。