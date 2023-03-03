大陸山西一名5歲男童被單獨關在幼兒園的辦公室一天，原因竟是園長不滿男童的父親告訴其他家長沒去學校可以退費一事，趁機報復，想逼孩子轉學，而男童當天回家就發燒，且確診肺炎和支氣管炎住院。

綜合報導，山西太原一名劉先生發布影片表示，自己5歲兒子在當地水工局幼兒園被單獨關辦公室一天，事件起因是因爲自己向其他家長說了退園費的事，劉先生表示，孩子園費半年是8000元（人民幣，約新台幣35572元），從去年下半年一共120天不在幼兒園，跟園方協商退3個月保育費和飯錢共計3540元（人民幣，約新台幣15741元），交新學費時多退少補，後來有其他家長問退費的事，他便和大家說明了情況。

此事被園長得知後，孩子竟遭到園長報復，將他單獨關進辦公室一天，想藉此逼迫孩子轉學；結果孩子當天被接回家後就出現發燒情況，目前確診肺炎和支氣管炎住院，劉先生相當生氣，覺得很受傷，也害怕孩子受到心理創傷。對此，小店區教育局幼教科表示，已知曉此事，正在調查中。