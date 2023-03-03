大陸雲南省一對叔侄近日為了一頭公牛的擁有權爭吵不休，經當地村委會、司法所、綜治中心多次調解未果，為妥善調解兩家矛盾，新平縣公安局迅速組織相關部門到村裡進行調解。最後，叔姪倆同意一起負擔人民幣9000元（約新台幣4萬元）替牛隻做親子鑑定，證明公牛屬於侄子所有，終於化解糾紛。

《雲南法制報》報導，馬鹿寨是一個山區小村莊，當地村民歷來都有散養牛的習慣。有時候，大家把牛趕往同一座山放養，每隔一段時間才會去看自家牛群數量及情況。2022年9月某天，村民小李把自家放養的水牛趕回家，同小組的叔叔老李看到後，提出其中一頭公牛是自家的，隨後兩家人為了這頭公牛爭執不休。

小李說，自家水牛出生之後，家裡都有將一邊牛耳朵剪開的習慣，而該頭公水牛的耳朵確實有一個缺口，但叔叔老李咬定這頭公牛是自家母牛生的。由於兩家放養水牛群的地方為同一座山，散養的牛群交叉進食，一時很難確定這頭公牛是誰家的。

當地村委會、司法所、綜治中心多次調解未果，為妥善調解兩家矛盾，新平縣公安局揚武派出所在得知情況後，迅速組織相關部門到村小組再次進行調解。聽完情況介紹後，楊武派出所所長李國院也是一頭霧水，他在基層派出所20餘年，首次遇到這樣的難題。

李國院靈機一動，心想既然人能做DNA親子關係鑑定，牛應該也能做，於是提出先聯繫相關部門，看看能否給牛做鑑定，但所需費用要雙方當事人承擔，得到了雙方的一致同意。李國院通過多方聯繫，找到雲南省一家司法鑑定中心，然而費用需要9000元，考慮到1頭公牛市場價為1萬元左右，李國院再次徵求意見，雙方仍堅持做鑑定。

為保障公平公正，雙方當事人簽訂了調解協議書，明確規範若親子鑑定結果證明公牛系一方母牛之子，則公牛應當無條件歸還給該方，且該方多承擔鑑定產生的費用。經過11天的等待，2月27日，牛DNA親子關係鑑定結果證明，該公牛屬於小李家母牛所生，公牛應當歸還給小李，一場矛盾糾紛得以化解。