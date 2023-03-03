狗狗真的是人類最好的朋友！美國密西根州一頭3歲混種比特犬日前從祝融肆虐的火場，英勇救出女主人的1歲大女兒，讓包含消防員在內的現場所有人感動不已，女主人事後更表示，她寧可睡在車上也不願和愛犬分開，去住收容所。

據《Fox 2》報導，40歲四寶媽凱莉（JanetKelley）因樓上鄰居小孩玩火，導致其居住的整座建築陷入火海，且當她與其他家人逃出火場時，1歲大女兒香妲兒（Chantal）仍在屋內，此時，察覺有異的比特犬布魯（Blue）突然衝回屋內。

現場消防員見狀並跟上布魯後，很快就在火場內發現香妲兒，最後將寶寶和狗一起平安帶出火場。凱莉事後表示，布魯是她2年前從動物救援組織收養的比特混拉布拉多犬，布魯被收養後就非常保護家人，但從未想過牠會不顧性命衝進火場想救出小姊妹。

凱莉指出，她們寧可睡在車上也不想住進「禁止攜帶寵物」的收容所，「如果沒有布魯，我真的不知道家人現在會怎樣」？凱莉的未婚夫則表示，他會盡可能賺錢讓未婚妻與小孩們有房子住，而凱莉也在「GoFundMe」發起募款，希望善心人士能幫助她們度過難關。

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