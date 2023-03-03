烏茲別克日前發生一起「鋼瓶殺人事件」，一名車主日前開車到一處加油站為瓦斯車加氣，結果車輛突然爆炸，整個紅色鋼瓶炸飛出去，想不到鋼瓶在撞擊遠處一道牆壁後，反彈回加氣隔間，不偏不倚撞上逃跑的加油站員工，導致他當場死亡。

加油站員工被炸出的鋼瓶砸死。（圖／翻攝自推特）

從監視器畫面可見，這名開著Nexia-3汽車的車主到加油站加氣，當時也有好幾台車正在加油，下一秒，左邊那台銀色轎車突然間爆炸，一個紅色鋼瓶當場被炸出，鋼瓶從後車廂朝車頭方向猛烈射出，爆炸威力嚇壞眾人，沒想到一名43歲加油站員工在走避過程中，竟被反彈回來的鋼瓶砸中頭部。

加油站員工被炸出的鋼瓶砸死。（圖／翻攝自推特）

加油站員工被炸出的鋼瓶砸死。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導，這起事件發生在2月24日下午，地點位於烏茲別克撒馬爾罕一處加油站，這名員工被砸中後當場空翻一圈頭部落地，雙手張開再也沒有動靜，其他人趕緊前查看，同時迅速拔掉油槍阻止可能再次引爆的因素，但已挽救不了這名員工的性命。

加油站員工被炸出的鋼瓶砸死。（圖／翻攝自推特）

這驚險過程被加油站的監視器拍下，畫面曝光後令網友們覺得實在太巧合，感嘆加油站員工宛如被「死神點名」，走得太冤枉。

加油站員工被炸出的鋼瓶砸死。（圖／翻攝自推特）

更多 CTWANT 報導