泰國卜蜂集團家族關係圖。(圖/取材晉聊些五四三團隊)

挾蛋荒話題，近期相關「雞蛋概念股」股價大漲，其中卜蜂更一度飆上33年新高，資深財經媒體人、家族傳承研究者吳佳晉在臉書發文指出，卜蜂1987年在台股掛牌，大多數人都以為這是一家本土企業，但實際上它是泰國卜蜂集團轉投資，該集團財富綿延傳承更已來到第四代，最主要的關鍵是，卜蜂集團謝氏家族關係相當和睦，一代一代和平接班。值得關注的是，阿里巴巴創辦人馬雲與卜蜂集團（在中國稱正大集團）集團第二代謝國民相當熟識，兩人今年初多次會面，也讓市場關注馬雲會否重出商場。

吳佳晉表示，卜蜂集團以農牧起家，跨足零售、電信、金融、地產、製藥、機械加工等領域，遍及全球30多個國家和地區，是東協知名的多元化跨國集團，根據2022年《富比世》（Forbes）泰國富豪榜，卜蜂集團(Charoen Pokphand Group, CP)謝氏兄弟以265億美元的身家（約為新台幣8135億元），穩坐排行榜冠軍，這已是謝氏家族第12次稱霸泰國富豪榜。

從家族關係圖可知，卜蜂集團最早可回溯到1920年代，吳佳晉提到，第一代創辦人謝易初和弟弟謝少飛，從中國廣東移民泰國，在泰國唐人街創立「正大庄菜籽行」，他們從中國進口種子賣給泰國農民，並從事農產品種子培育、改良和推廣，隨著種子商店成功，謝氏兄弟開始生產動物飼料，迄今卜蜂全球年產飼料3,000萬噸居世界排名第一，全球總計180座飼料廠，周產肉雛雞4,300萬隻，世界排名前三。

特別一提的是，泰國首富謝氏財富綿延傳承已來到第四代，對比其他「富不過三代」集團，實屬不易，吳佳晉分析指出，謝家「富過四代」最主要的關鍵是，謝氏家族關係相當和睦，第一代集團創辦人謝易初秉持著「長子繼承」原則，將公司交棒給長子謝正民，然而，性情溫和善良的謝正民，發現最小的弟弟謝國民天賦異稟，最有商業頭腦，便主動將董事長的位子讓賢給他，正因如此謝氏家族強調「選賢與能」，一代一代和平接班，寫下集團百年不墜傳奇。

值得關注的是，阿里巴巴創辦人馬雲淡出中國商界後，今年1月時分別在泰國及香港與謝國民會面，讓市場關注馬雲會否重出商場。吳佳晉說，卜蜂第二代掌門人謝國民，四子中排行老么，從小深受華僑父親影響，習慣在逆境中找尋投資契機，總是選別人不敢投資的時刻出手，有膽有識的他，在中國1990年代改革開放之際，率先成為第一家在中國投資的外商企業，他讓菜籽行起家的卜蜂，變身跨足零售、電信、地產、金融等超大綜合型跨國集團。

吳佳晉進一步指出，高齡八旬的謝國民，後來傳棒給卜蜂集團第三代掌舵手謝吉人，他與中信金大股東辜仲諒同年，雙方私交甚篤，情義互挺，不管是2016年辜仲諒捍衛中信金經營權、抵抗南山尹衍樑插旗，還是2017年中信銀參股泰國LHFG金融集團，創下台灣金融業成功參股泰國銀行的首例，至2020年辜仲諒暗助謝吉人入主日盛金，辜家和謝家第一代長輩建立的好交情，傳承綿延到了第二代，辜仲諒和謝吉人麻吉兄弟情，藏都藏不住。