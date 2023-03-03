在美國制裁之下，大陸低階晶片仍有管道流入俄羅斯，普丁有難不只大陸出手救，就連中東國家也不離棄。英媒披露，阿聯酋去（2022）年對俄羅斯電子零件出口成長逾7倍，消息人士稱，拜登政府擔憂阿聯酋正成為西方制裁俄羅斯的破口，並將具有軍事用途的零組件產品「再出口」給俄國。

金融時報報導，美國、英國與歐盟官員上月連袂訪問阿聯酋，並說明西方對

俄貿易制裁的範圍，同時要求阿國官員打擊涉嫌違反制裁的行為。

據俄國海關數據分析指出，阿聯酋去年對俄電子零件出口成長逾7倍，達到2.83億美元，是對俄出口額最高的產品。2022年，阿聯酋對俄微晶片出口貿易額也跳升至2430萬美元，是前一年的15倍，還向俄羅斯出口158架無人機，價值近60萬美元。

歐盟制裁協調特使David O'Sullivan表示，西方國家發現俄羅斯與一些國家的貿易出現「不尋常飆升」，儘管他沒有透露哪個國家，但美英歐正在關注阿聯酋、土耳其以及中亞和高加索地區的國家。阿聯酋也是俄羅斯富豪的資金避風港之一。

阿聯酋一向是俄羅斯在阿拉伯地區的主要貿易夥伴。隨著俄烏戰邁入第二年，市場人士分析，整個中東地區在烏克蘭問題抱持謹慎中立政策，美國無力說服其中東盟友加入西方陣營。

專家表示，在俄羅斯遭西方孤立一年後，多數中東國家已認清選邊站不符合自己國家利益，因此採取戰略模糊性，兩邊都不得罪。

除了阿聯酋對俄國電子零件出口暴增，在美國制裁之下，仍無法阻止低階晶片流入俄羅斯，關鍵原因是大陸拒絕加入制裁俄國行列，且大陸又是全球晶片重要貿易市場。