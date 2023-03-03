汽車發展上百年，消費者已習慣燃油車，但隨著電動車關注度年年提升，新能源車漸成購車首選，不過「充電」、「品質」和「里程焦慮」仍是從燃油轉換至電動的三大痛點，今年裕隆日產引進「不用充電的電動車」技術NISSAN X-TRAIL e-POWER，憑藉日產三大黑科技一解消費者疑慮，全新的線上預訂與線下服務商務模式，價格透明化，服務更全面。

據一項「台灣電動車市場購買意願調查」顯示，有58%消費者願意考慮電動車，18%消費者願意加價考慮電動車，但進一步分析「新能源車的購買障礙」卻發現包括充電地點少、住家無法安裝充電設備、充電時間太長，還有電池不耐用、行駛里程太短、維修保養不便等各式各樣的問題，甚至還包含了擔心二手價不好。

相較「油為主、電為輔」的Hybrid車款，NISSAN X-TRAIL e-POWER為「100%電動馬達驅動」，引擎僅供發電，不僅提供車主全新的電動車駕馭感受，又無電動車的里程焦慮。這背後全是倚賴e-POWER動力系統、e-4ORCE電子四驅穩定系統，以及ProPILOT智行安全系統日產三大黑科技建構而來，再加上豪華進口車的數位精品座艙，帶給消費者嶄新的移動生活。

事實上，NISSAN專注電驅技術已長達75年，全新世代e-POWER動力系統使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，並藉由燃油引擎發電，實現電力自造100%純電驅動，無需外部充電就能讓車主享受電動車強勁的加速性、靜肅性與環保潔淨的駕馭體驗。從廠方資訊來看，e-POWER動力系統使用曾獲得WardsAuto 2022全球十大最佳的1.5T VC-TURBO引擎作為發電機，搭配智能發電系統，創造最佳發電效率與提升電池壽命。

提供5種車色選擇及3種雙色加價選擇，圖為「黑頂原力灰」。（陳大任攝）

e-4ORCE電子四驅穩定系統則是源自登月車航太技術，整合前後電動馬達與煞車系統，以最高每秒1萬次動態調整馬達驅動力，可即時獨立控制四輪輸出，讓過彎與煞車皆能更加平穩舒適，此外，在煞車時可藉由電動馬達電能回收控制，達成平穩駕駛及乘坐感受，減少乘客前後搖晃；過彎時，憑藉先進馬達控制技術精準控制四輪動力，創造極佳抓地力與循跡性，讓車輛面對崎嶇路況也能獲得極佳車輛動態。

在ProPILOT智行安全系統方面，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通擁堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，提供Level 2等級主動安全輔助，此外，NISSAN獨有的PFCW超視距車輛追撞警示系統，可掌握先機避免危機；NISSAN X-TRAIL e-POWER獨家搭載AI智能駕駛輔助系統更能精準控制車輛轉向與動力，特別的是，若相鄰車道有大型車輛時，會主動調整車道內位置，在車道範圍內拉開與大車距離，創造安心舒適且無壓力的駕馭體驗。

NISSAN X-TRAIL e-POWER內裝也相當有看頭，包含12.3吋數位儀錶板，可讓行車資訊導航地圖一目了然；10.8吋數位抬頭顯示器則透過雙曲面光學反射技術，讓大尺寸不失真變形的駕車資訊清晰顯示於駕駛眼前；12.3吋數位影音主機，支援無線Apple CarPlay智慧手機連結功能，與Android Auto手機連結，更配備9顆頂級BOSE音響系統，搭配全車靜音工程、雙層隔音玻璃與雙前座電動皮椅，讓車主擁有豪華進口車級距的數位精品座艙享受。

數位精品座艙展玩奢華駕馭體驗。（陳大任攝）

12.3吋數位影音主機支援無線Apple CarPlay與有線Android Auto。（陳大任攝）

12.3吋數位儀錶板，行車資訊導航地圖一目了然。（陳大任攝）

10.8吋數位抬頭顯示器，資訊清晰顯示於駕駛眼前。（陳大任攝）

e-4ORCE電子四驅穩定系統，讓車輛面對崎嶇路況也能獲得極佳車輛動態。（陳大任攝）

手機無線充電功能。（陳大任攝）

車室內更配備9顆頂級BOSE音響系統。（陳大任攝）

以日本精湛細工打造豪華座艙。（陳大任攝）

後座恆溫空調並提供兩個USB插座(Type A/C)。（陳大任攝）

行李廂平整化設計，後座中央前傾之後可作為附置杯架方扶手。（陳大任攝）

為了讓車主暢快駕馭，放心任性探索世界，裕隆日產這次引進NISSAN X-TRAIL e-POWER採取單一旗艦規格，售價151.9萬元起，同時提供黑內裝雙色外觀（售價153.9萬元）；橘內裝雙色外觀（售價155.9萬元）雙色加價選擇。即日起至3月31日，透過線上預訂X-TRAIL e-POWER，即享鋰電池8年或16萬公里專屬保固，再享萬元配件金或高額低利率輕鬆購車專案。活動官網 正式展開線上預訂活動。