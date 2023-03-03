美中科技對抗升級，智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）近日在報告中表示，追蹤生物技術、能源、太空和國防等領域後，發現大陸44項關鍵新興技術中，有37項呈「驚人的領先」，甚至在部分領域中，大陸囊括全球前十大的研究機構。

路透社報導，這項研究是由美國國務院所資助，報告發現，雖然美國在高效能運算、量子運算、小型衛星及疫苗等方面的研究居領先地位，但就整體而言，大多排在第二。報告指出「西方國家逐漸失去全球技術競賽，包括科學和研究突破的競逐」並呼籲各國政府擴大研究投資。

反觀大陸在政府的規劃下，在高影響力的研究領域中取得驚人的領先。因此報告認為，西方國家應該更緊密的合作，打造安全的供應鏈，並加快戰略性關鍵技術的升級。

智庫追蹤被引用多次的論文，這些論文最有可能取得專利。報告說，如果早點發現大陸強大的研究，就能更早察覺大陸2021年極音速導彈的驚人突破，「過去五年，大陸產出全球48.49%先進飛機引擎的高影響力論文，其中也包括極音速，且擁有世界前十研究機構中的七家」。

報告指出，大陸在光子感測器和量子通訊領域雄厚的研究實力，可能將突破西方情報機構的監控，其中亦包含美國攜手澳洲、加拿大、英國和紐西蘭等5國組建的「五眼聯盟」。

此外，報告警告，大陸可能會壟斷其中10個領域，例如合成生物學，佔研究總數的三分之一，另外還包括電池、5G技術和奈米製造，而中國科學院在智庫追蹤的44項技術中，不是排第一名就是第二，領域包括國防、太空、能源、生技和人工智慧等。

根據數據顯示，五分之一的大陸研究人員曾在五眼聯盟成員國培訓，報告指出，大陸利用海外取得的知識加強其研究。