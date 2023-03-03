台灣民意基金會2日在臉書上公布最新民調，對於蔡英文總統處理國家大事的方式，有近四成民眾贊同，四成四不贊同，不贊同的人超過贊同者。而基金會董事長游盈隆表示，蔡英文總統任內第三次執政困境持續中，目前的聲望也處於2019年5月以來最低迷的時候。

台灣民意基金會2日在臉書發文指出，他們提出「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」的問題，得到的結果有12.2％的民眾「非常贊同」、27.5％的民眾「還算贊同」、23.8％的民眾「不太贊同」、20.5％的民眾「一點也不贊同」、16.1％的民眾則是「沒意見、不知道或拒答」。

對於此結果，台灣民意基金會解釋，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，近四成基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成四不贊同；不贊同者比贊同者多4.6個百分點。這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，不贊同蔡總統國家領導方式的人仍超過贊同者，蔡總統任內的第三次執政困境持續中。

該份報告也指出，與上個月相比，蔡英文總統聲望出現微妙變化，「總統職務表現贊同率」略增0.5個百分點；而「總統職務表現不贊同率」下降5個百分點。整體而言，這一來一往，使得原本不贊同她國家領導方式的人比贊同者多10.1個百分點，如今縮小到4.6個百分點，「可以確定的是，她正陷入第三次執政困境中，何時可脫困而出，並不清楚」。

而從長期趨勢看，蔡英文總統的聲望目前處於2019年5月以來最低迷的時候，連續三個月「總統職務表現贊同率」低於40%，為39.7%，還在低檔徘徊，且連續三個月「總統職務表現不贊同率」都在44.3%以上，「這種現任總統失去民心的現象，在總統大選年對執政黨當然是一個不利因素」。

最後該粉專更提及，內閣改組，本來是蔡總統敗選後展現痛定思痛、痛改前非的重要時刻與機會，但最後推出來的內閣陣容，民意反應相當冷淡，不但對自己眼前聲望的提高沒有幫助，未來能否有好的執政表現，讓人民鼓掌叫好？也是一個很大的問號。如何儘快脫離執政困境，無疑已成為執政黨的燙手山芋，更是當前最重要的課題。