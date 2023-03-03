世人普遍認為，人的社會階級地位無法從外觀得知，但多倫多大學藝術與科學學院心理學的研究發現，觀察一個人的表情，就能判斷出他是窮還是富，且無法掩飾。

醫療網站《MedicalXpress》報導，研究以家庭年收入中位數7.5萬美元作為基準，依家庭總收入將受試學生分為兩組，不到6萬美元一組，超過10萬美元一組，接著要求學生面無表情的拍照。

隨後再讓另一批受試者翻看照片，從受試學生的表情判斷是貧窮或者富有。研究結果顯示，準確率約53%左右，高於隨機猜測的機率。報告指出，「他們做出這些判斷沒有任何根據，若你問為什麼，他們也答不出個所以然」。

研究發現，人只需要透過一張中性表情，就能判斷對方是貧窮或者富有，同時這種第一印象也會帶有偏見，像是認為富人相比窮人被雇用的機率更高。從臉上散發的社會階級地位訊號很微妙，但實則永遠存在，這樣的第一印象能成為一種自我實現的預言，影響著交際及際遇。

研究可見，年齡18歲到22歲之間的學生，擁有足夠的人生經歷，他們的臉已經在潛移默化中塑形，足以讓人從中判斷他們的社經地位。

報告指出，大腦內有辨識臉孔的神經元，看人時最先注意到的就是臉，就像是從雲裡或是吐司中看到臉的形狀，人天生就會尋找類似臉孔的刺激，且具有一致性，這也是統計有意義的原因。

值得一提的是，觀察人的社會階級地位，只有中性臉孔能夠判斷，而非人微笑或是表達情緒。報告總結，情緒源自一生的表達習慣，這些習慣從十幾歲或剛成年時就刻印在臉上，例如維持快樂的表情，基本上與富有和滿足息息相關。

報告說，隨著時間推移，你的經歷會反映並暴露在你的臉上，儘管並不認為有做出任何的表達，但情緒的痕跡已然存在。