德國漢莎航空（Lufthansa）一架從美國飛往德國的航班1日在高空中遭閃電擊中，導致客機驟降1000英呎，機艙乘客因未繫安全帶遭拋飛，撞上機艙天花板受傷、濺血。客機隨後緊急迫降，7名乘客送醫治療，其中一名乘客甚至需要坐輪椅下機，有旅客形容當下宛如「自由落體」，文件、餐盤、斷裂的托盤碎滿地。

德國漢莎航空469航班1日晚間在高空中遭遇亂流，緊急迫降後有7名傷患送醫。

綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，漢莎航空編號469航班1日晚間從美國德州奧斯汀（Austin）飛往德國法蘭克福，不料客機在37000英呎（約11277公尺）高空遇到亂流，導致客機於晚間9時左右緊急迫降維吉尼亞州杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），當時距離飛機起程僅3小時，原訂抵達法蘭克福約須10.5小時。

漢莎航空2日發布聲明證實，班機在起飛90分鐘時遇到「短暫但強烈的亂流」，機組員決定轉降，「受到影響的旅客也接受醫療照護」，聲明並未提到多少旅客受傷。

目前已知一共有7名旅客送醫治療。

名叫法德（Stryker Fadhel）的男子在推特發文分享班機降落時的慘況照片，機艙走道滿布碎紙、餐盒、斷裂的托盤，他說是搭乘這架航班的妻子拍下的，當時機長廣播閃電擊中客機，導致客機急墜1000英呎（304.8公尺），由於當下機艙內的安全帶指示燈沒有亮，因此沒有繫上安全帶的乘客傷得最嚴重。

My wife was on that flight she sent this pic This is what the inside looked like food everywhere, people who didn't have the seat belts fastened got hurt mostly cause it came as surprise without seat belt sign on and lighting hit the plane badly went 1k ft down & up pilot said pic.twitter.com/NJi2JC6shk — Stryker Fadhel (@ModerMuna) March 2, 2023

另一名匿名乘客表示，當時機組員正好在分送晚餐，飛機像「自由落體」般下墜，乘客和食物都「拋飛到空中，撞上、甚至損壞機艙天花板」，他說前座乘客「傷得很重」，血濺到椅子上，下機時還得坐輪椅離開。這名乘客及同行友人並未受傷，但紅酒及食物汁液都濺到衣服上。

7 hospitalized after turbulence strikes Texas flight bound for Germany



Seven people were hospitalized after a flight bound for Germany was struck by severe turbulence and made an emergency landing in Washington, DC, Wednesday night.



Lufthansa Flight 469 https://t.co/hEPSOE6tw4… https://t.co/JvniS6imCw pic.twitter.com/3cXyaXyLqi — ZetaTalk Followers (@ZT_Followers) March 2, 2023

機艙內部的影片也顯示，走道上布滿食物、紙杯、型錄，甚至還有枕頭，現場一片狼藉、難以行走。

THE VIEW FROM INSIDE: New video shows food that went flying from what passengers describe as a “free fall" on Lufthansa Flight 469. The plane was flying from Austin to Frankfurt when it diverted to Dulles due to significant turbulence. @nbcwashington pic.twitter.com/hwvG61hQUp — Michael Pegram (@MichaelPNews) March 2, 2023

有網友描述當下機艙內尖叫聲四起，乘客感到焦慮與不安。

目前美國聯邦航空總署（FAA）正在調查這起事件。