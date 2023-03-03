德國漢莎航空（Lufthansa）一架從美國飛往德國的航班1日在高空中遭閃電擊中，導致客機驟降1000英呎，機艙乘客因未繫安全帶遭拋飛，撞上機艙天花板受傷、濺血。客機隨後緊急迫降，7名乘客送醫治療，其中一名乘客甚至需要坐輪椅下機，有旅客形容當下宛如「自由落體」，文件、餐盤、斷裂的托盤碎滿地。
綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，漢莎航空編號469航班1日晚間從美國德州奧斯汀（Austin）飛往德國法蘭克福，不料客機在37000英呎（約11277公尺）高空遇到亂流，導致客機於晚間9時左右緊急迫降維吉尼亞州杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），當時距離飛機起程僅3小時，原訂抵達法蘭克福約須10.5小時。
漢莎航空2日發布聲明證實，班機在起飛90分鐘時遇到「短暫但強烈的亂流」，機組員決定轉降，「受到影響的旅客也接受醫療照護」，聲明並未提到多少旅客受傷。
目前已知一共有7名旅客送醫治療。
名叫法德（Stryker Fadhel）的男子在推特發文分享班機降落時的慘況照片，機艙走道滿布碎紙、餐盒、斷裂的托盤，他說是搭乘這架航班的妻子拍下的，當時機長廣播閃電擊中客機，導致客機急墜1000英呎（304.8公尺），由於當下機艙內的安全帶指示燈沒有亮，因此沒有繫上安全帶的乘客傷得最嚴重。
另一名匿名乘客表示，當時機組員正好在分送晚餐，飛機像「自由落體」般下墜，乘客和食物都「拋飛到空中，撞上、甚至損壞機艙天花板」，他說前座乘客「傷得很重」，血濺到椅子上，下機時還得坐輪椅離開。這名乘客及同行友人並未受傷，但紅酒及食物汁液都濺到衣服上。
機艙內部的影片也顯示，走道上布滿食物、紙杯、型錄，甚至還有枕頭，現場一片狼藉、難以行走。
有網友描述當下機艙內尖叫聲四起，乘客感到焦慮與不安。
目前美國聯邦航空總署（FAA）正在調查這起事件。
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