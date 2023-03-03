因新制勞退基金111年度的運用收益分配將揭示於勞退個人專戶，勞動部2日指出，據勞動基金管理局統計去年新制勞工退休基金收益數-2280.3億元，收益率-6.67%，以分配數勞工數1251萬戶來算，平均每人帳面虧損1萬8227元。另也有學者參考最新勞保精算報告指出，2022年底勞保潛藏負債已突破12兆，極可能提前一年於2027年破產。對此，入口網站《Yahoo民調》也發起投票。

截至2日晚間11點30分，總共有超過3000人參與該投票，其中針對「依目前的勞工退休金制度運行，你對未來能領到退休金有信心嗎？」的提問，「非常有信心」的民眾僅剩5.6%、「還算有信心」的參與者則為17.1%、抱持「不太有信心」想法的人高達35.4%、認為「完全沒信心」的參加者亦有34.1%、最後投「不知道／沒意見」的人有7.8%。「不太有信心」跟「完全沒信心」兩者共占69.5%，也就說近7成民眾對領到退休金喪失希望。

另在「勞退新制除了雇主每月提撥6%薪資外，你是否還有自行提撥薪資？」的提問，回答「有」的民眾占30.9%、表示「沒有」的人有51%、本身是「非勞工身分」的參加者為9.3%、另「不知道／沒意見」的網友有8.8%。

不過對於每位勞工帳面虧損1萬8000多元的計算，勞保局勞工退休金組組長楊佳惠也做出解釋，每個人提繳的勞退金額都不同，分配也不同，收益是歷年依勞動基金運用局投資的實際收益作分配，且勞工領取退休金時，累積的收益有「保證收益機制」，不會低於以2年定期存款利率所計算的收益，所以專戶累積的提繳本金不會受基金收益情形的影響。同時近10年投資報酬率4.26%也優於同期間的勞動收益。