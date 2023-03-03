香港上週才發生時尚名媛蔡天鳳分屍命案，令社會大眾驚駭莫名，本週三又傳出疑似有人撿貓屍打算烹食的怪案。香港一處社區有人通報，一名58歲婦人手持疑沾動物毛髮的利器出沒，警方到場發現屋內有一具貓屍、一把長刀，貓屍全身無毛浸於水中。警方初步調查後以屠宰貓狗為食的罪嫌逮捕這名婦人。

根據香港媒體周三（1日）報導，九龍深水埗石硤尾白田邨健田樓住戶當天上午向警方報案稱，有一名中年婦人持刀進入大廈內走廊徘徊，刀上疑似沾了動物毛髮，報案人懷疑該戶可能有動物遭到虐待情況。

警方據報到場至大廈7樓查看，婦人將自己反鎖在某戶。起初她拒絕開門，經過勸說之後才讓警員入內。警員發現，該戶洗手間有個黃色塑膠水盆，內有一隻貓屍浸於水中，還有一把長約32公分的刀子，貓屍體毛遭體光但體表並無傷痕，警方懷疑她殺貓。

經過初步調查得知，住戶疑似先前在附近撿了這具貓屍帶回家中打算煮來吃。警方以涉嫌「屠宰狗隻或貓隻作食物」罪名逮捕這名張姓婦女。據悉張婦獨自居住，自稱有身心病史。

根據香港愛護動物協會說明，這隻可憐的貓是短毛母貓，遺體將送往農於自然護理署解剖以確定死因。