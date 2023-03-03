辣妹電競直播主Molly翎熹在網路「小商人」支持下，順利當選嘉義市議員，但伴隨知名度大增，照片卻被不肖人士盜用，2日翎熹在粉專分享一張截圖，可見2張自拍照被登在交友軟體廣告上，文案卻稱呼她為「阿姨」，讓她相當傻眼。

原來，這則交友軟體廣告的文案標題寫道：「缺伴嗎？這裡的阿姨都單身，立刻下載來認識」，而且說明內容把她寫得有點年紀：「阿姨找老公，快來試試和成熟阿姨約會吧～」，讓翎熹無奈喊：「⋯⋯為什麼是阿姨，還是成熟的阿姨？？？」

貼文一出，吸引上萬粉絲點讚關注，還紛紛笑虧：「地方的阿姨～請繼續努力」、「可能太美了 美到被認為是地方美麗的太太」、「我希望跟阿姨一起努力」、「這個阿姨我可以」、「阿姨好，阿姨妙，阿姨包裡都鈔票」、「超過18歲的當心自身安危，別喊阿姨了」、「阿姨在忙市政，根本沒時間跟你約會」。

事實上，翎熹除了盜圖事件以外，上月25日還遇到酸民嗆她想嫁富二代，只因為她吃春酒時的洋裝，採用透膚設計，就被說：「您的裝扮很明顯，又是想釣富二代還是要釣豬八戒，不然為什麼沒穿胸罩」，對此，翎熹也不客氣回擊：「我穿這樣是因為我喜歡這件洋裝，不要把你心中印象投射在我身上，希望你智商能夠在線」。