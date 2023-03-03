林士傑（中間戴口罩者）以200萬元交保。（曹婷婷攝）

楊志強（中間戴綠口罩者）以200萬元交保。（曹婷婷攝）

台南市議會正副議長賄選案，檢方歷經近3個月調查，將邱莉莉等10人依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴，在押中的郭再欽等6人今天下午移審，經台南地院法官訊問，晚間諭知郭再欽300萬交保、林士傑及楊志強200萬交保、李文俊與黃麗招100萬交保、黃怡萍50萬交保，6人均限制住居。

台南地院指出，郭再欽等6人均否認犯行，惟有相關卷證資料及同案被告、證人的證詞及相關書物證可資佐證，且互核相符，足認犯罪嫌疑重大，有羈押的原因；然被告所涉犯行，均經檢察官於偵查時訊問相關證人及被告完畢，且已調查諸多書、物證在卷，應無勾串被告及證人之虞，又考量各被告於國內均有固定住居所，且均有正當工作及相當名望，應無逃亡之虞，認無羈押必要，分別准予交保，並限制住居 。

晚間近10點，法官裁定李文俊交保100萬元、黃麗招交保100萬元、郭再欽交保300萬元、楊志強交保200萬元、黃怡萍交保50萬元、林士傑交保200萬元，6人親友陸續拿現金前來交保，深夜11點半左右，6人陸續走出台南地院，由親友接離。