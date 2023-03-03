苗栗縣政府2日舉行新、卸任人事處長交接典禮，原人事處長陳坤榮擔任公職37年多，申請3月2日退休，職務由縣議會人事室主任張翠芬接任。

交接典禮由縣長鍾東錦主持、人事總處人事長蘇俊榮監交，兩人均肯定陳坤榮任內致力人事服務的奉獻，歡迎並期許張翠芬以豐富的學經歷和過去優異的表現，加強縣府的人事服務功能、提升人事服務品質。

縣府與縣議會幹部多人到場觀禮，並指派代表為卸任處長陳坤榮與新任處長張翠芬獻花致意，會場交織依依不捨與喜氣迎新的雙重氛圍。蘇俊榮另頒發人事2等專業獎章給陳坤榮，肯定他在30多年的公職崗位的貢獻。

縣長鍾東錦表示，感謝卸任處長陳坤榮從縣府承辦人員一路陞任處長，30多年的努力與奉獻，陳除帶領團隊貫徹中央人事政策外，亦積極推動縣內人事業務，對機關、單位溝通良好，深獲肯定，祝福他退休後的生活順利如意。

新任處長張翠芬則於82年高考人事行政類科及格，學驗俱豐、表現優異，曾獲全國模範公務人員及人事專業獎章等，深信必能在既有基礎上，積極開創人事服務工作，加強人事服務功能、提升人事服務品質，讓縣內公教人員能安心任事致力為民服務，歡迎新任處長加入縣府團隊。

人事總處人事長蘇俊榮，對陳坤榮申請退休表達依依不捨之情。他說，陳的專業素養受肯定，然礙於人事相關法規尊重其生涯規畫，但未來還是希望陳能在人力學院的相關課程給予協助，傳承其學識與實務經驗。

蘇俊榮認為，新任處長張翠芬過去與議會任內，與時任議長的縣長鍾東錦，在業務有相當的默契，未來能憑著專業整合人力資源，精進人事服務，戮力達成上級交付任務。

卸任處長陳坤榮擔任公職長達37年3個月之久，曾任里幹事、人事助理員，81年進入縣府人事處服務，歷任科員、股長、課長、專員、副主任、副處長及處長等職務，在縣府服務31年的時間。

新任處長張翠芬，國立彰師大商業教育學系行政管理碩士畢業，79年通過全國公務人員普通考試，82年公務人員高等考試二級人事行政職系人事行政科，103年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格；歷任彰化縣政府科員、台中縣多所國中人事主任、台中市人事處專員、消防局主任及人事處科員，108年接任苗栗縣議會人事室主任。

張翠芬期許自己持續精進人事服務，做事接地氣並兼顧同仁福祉，以種福田的理念協助解決問題，更要配合中央政策與縣府施政方針和願景，在既有基礎上全力以赴，加速達成目標。