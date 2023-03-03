媽祖似乎在冥冥之中有保佑！社頭鄉代表邱湧錩接受1名工廠老闆的請託，他提到「白沙屯媽祖托夢尋人」，要找2月14日在白沙屯媽祖進香時，1名媽媽帶著腦部萎縮的小孩跪拜懇求賜福，原本預定3月要開刀，因媽祖聽到這名媽媽的懇求後，託夢給工廠老闆，希望能幫助小孩，在媽祖的安排下，露出一線曙光。

臉書粉絲專頁「社頭人俱樂部」稍早有篇網友投稿，文中提到上個月14日白沙屯媽祖進香駐駕社頭鄉時，「沿路善男信女們，非常踴躍及虔誠前往朝拜祈福」，然而，就在媽祖鑾轎要路過社頭橋前，遇見1名媽媽帶著腦部萎縮的孩子跪拜祈求，媽祖鑾轎聽到這名媽媽的懇求也停轎賜福。

文中也提到，該名腦部萎縮的小孩預計在3月份要開刀，2月14日媽媽與小孩懇求媽祖賜福，沒想到，「有位先生在媽祖駐駕隔天15日晚上，受到媽祖夢中交託任務要他尋找這位媽媽和小孩，需要他協助幫忙」。

鄉民代表邱湧錩表示，收到這名先生的請託陳情，請託鄉親們幫忙尋找這名媽媽與小孩的聯繫方式。

白沙屯媽祖托夢找尋帶著腦萎縮童的媽媽聯絡方式 ，如今人找到了。（翻攝自臉書社頭人俱樂部）

據《ETtoday新聞雲》報導，這名媽媽回應「當天求媽祖的就是她，希望媽祖保佑一切順利」，也感謝邱湧錩的幫忙。

邱湧錩透露，這名帶著3個小孩的媽媽，和丈夫住在南投，是中低收入戶，原訂3月2日要開到，延到14日才要決定，沒想到在媽祖的庇佑下，託夢的工廠老闆，希望能幫助小孩，而該名老闆是虔誠的信徒，對於這樣的機緣，讓他感到溫暖又感動。