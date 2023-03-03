路透社報導，泰倫加納省工業廳廳長納馬爾（Kalvakuntla Taraka Rama Rao）指出，這項投資將在泰倫加納省創造10萬個就業機會。

鴻海集團已經在印度安德拉省（Andhra Pradesh）、坦米爾那都省（Tamil Nadu）開展業務，為蘋果和亞馬遜公司（Amazon）等企業製造產品。