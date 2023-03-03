宜蘭某蔥油餅攤因收錢爭議，慘遭網友炎上，儘管自稱老闆娘女兒的女網友道歉，卻也不被接受，事後更傳出停業消息。對此爆料者表示有看過女兒的道歉文，低調回應「畢竟最後沒有損失，只是希望不要有其他受害者了」。

事情發生在228連假期間，女網友PO文爆料，指出老闆娘用如同魔術師般的手法，撥掉他們付的其中一張百元鈔，再稱「少了一張」，儘管表姊立刻反應鈔票掉在地上，但老闆娘不願尋找，只好先補給，而過程全都錄影下來，影片曝光幾乎所有網友都認為老闆娘有意為之，事件因此炎上。

事後有自稱老闆女兒的女網友出面道歉，但強調父母絕非投機之人，事情應該是母親太忙才會發生，因此產生誤會。附近店家也紛紛出面緩頰，表示蔥油餅攤夫妻倆是老實人，不至於為100元做這種事。

根據《ET新聞雲》報導，爆料者表示，確實有看過女兒道歉文，對此僅低調回應「畢竟最後沒有損失，只是希望不要有其他受害者了」，接著表示往後還是會去宜蘭玩，但會改去其他店家光顧，畢竟宜蘭美食很多。