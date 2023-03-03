鄭姓男子酒駕在建國高架的匝道旁自撞肇事，竟讓後方計程車上的男子下車咆哮。（翻攝畫面）

驚險畫面曝！ 醉漢搖晃走建國高架咆哮 超離譜原因讓警傻眼

2日深夜11時許，台北市建國高架道路上，先是發生酒駕自撞車禍，車流堵塞，後方另名搭計程車的醉漢，因卡在車陣中不耐煩，竟下車咆哮，不斷對堵塞的車輛與執行車禍救護、排除交通狀況的警察與消防叫囂，警方多次勸導未果，考量當時車多恐影響公眾安全，11時30分將醉漢保護管束帶回派出所冷靜。

據了解，該名31歲的嚴姓男子酒醉，搭計程車途中遇上高架道路的車禍，後方車流回堵，他竟下車徒步走在高架道路上，且酒醉步伐搖晃，多名塞車的車主趕緊報案：「有人走在建國高架道路上！」

事實上，警消同一時間就獲報建國高架道路南往北方向，民權東路匝道旁發生自撞車禍，趕赴救援時，也目睹有人走在高架道路上，一度以為是車禍的相關當事人。

經了解，現場是62歲鄭姓男子駕駛自小客車，由建國高架道路往北行駛至民權東路匝道旁，自撞該處中間分隔島。鄭告訴警消他沒受傷，意識清楚，經警方實施酒測值為0.57毫克，依公共危險罪逮捕偵辦。

至於後方的酒醉走在建國高架道路的嚴姓男子，鄭表示不認識他。員警與消防人員擔心嚴姓男子亂走被車撞，將他團團圍住，而嚴姓男子步履蹣跚，渾身酒氣不斷叫囂，不能克制自己，警方多次勸導未果，考量當時車多恐影響公眾安全，11時30分將他帶回派出所保護管束，而嚴已泥醉，警方喝令要保護管束時，他還回應：「好啊！來啊！」

經查證，嚴男與稍早前高架道路的酒駕自撞無關，是因車禍後，造成高架上車輛回堵，不耐等候遂自行從所搭乘的計程車下車，再脫序鬧事。

轄區中山分局員警通知其母親到派出所，經嚴男與其家屬確認財物無損身體無礙後，3日凌晨0時結束管束，員警勸誡他：「酒別喝這麼多！」要他勿飲酒過量，並簽立管束通知單，令其離去，結束一場鬧劇。

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