香港尖沙咀發生4級火警，一棟正在興建的42樓大廈不明原因起火。（圖取自東網）

香港尖沙咀發生4級火警，一棟正在興建的42樓大廈不明原因起火。（圖取自東網）

祝融肆虐！香港尖沙咀發生4級火警，一棟正在興建的42樓大廈不明原因起火，火勢迅速延燒，整棟大廈瞬間起火。此外，火勢蔓延到鄰近喜來登酒店、國際電信大廈平台等。現場一帶交通受阻，消防員到場架起雲梯撲救。另消息指出，有火屑及雜物跌落街上時，剛巧有2名民眾閃避不及受傷。

媒體報導，香港尖沙咀發生4級火警！在中間道15號一興建中的大廈，2日晚上11時12分，頂樓位置火光熊熊，烈燄沖天。香港消防於晚上11時37分將此場火警升為3級，於今日（3日）凌晨1時46分升為4級。

據悉，起火大廈為「海員之家」，當年樓高12層，近年翻新重建，將建成42層大樓，預計2023年落成。受火警影響，尖沙咀現場一帶交通受阻。港鐵C1及E出口需暫時封閉。有駕駛人士途經港島東區走廊時，可見現場火勢猛烈。

消息指出，有火屑及雜物跌落街上時，剛巧有2名民眾閃避不及受傷，目前已送往醫院急救。至於火災發生原因，還有待香港警消調查中。