中共國家統計局與財經媒體2日發布2023年2月採購經理人指數（PMI），不論製造業或服務業的PMI都處於擴張區間，讓政府官員與媒體對於今年經濟復蘇前景燃起了強烈的信心。不過PMI並非唯一判斷經濟榮枯的指標，何況它本身是一個環比指數，指數編列時是與上一個基期做比較，若上個基期面臨一些短期現象或重要異動，就必須做調整。如果依此就大幅調高今年經濟成長預測，稍有不慎就會造成政策方向與資源配置的嚴重失誤，這對經歷疫情折騰一年後亟需休養生息的民眾而言，可能就是一場要命的災難。

中國目前流行的PMI指數有2個較為知名，一個是大陸國家統計局編製的，另一個是媒體《財新網》編製。2個PMI指數的統計方法都是採用問卷調查，但在受調查企業成份有明顯異，一般國家統計局更較偏向於大型企業和國營企業企，《財新》的數據更偏中小型企業和民營企業。

2月份是解除疫情防控、過了農曆春節後的第一個月，對未來一整年經濟活動的信心有指標性的意義。（圖／新華社）

由於2月份是解除動態清零政策、過了農曆春節後的第一個月，對未來一整年經濟活動有指標的意義，在各界對疫情後經濟復蘇的期待下，2個部門做的PMI指數都受到極大關注。尤其是3月初全人大又逢中共20大後政府換屆，對經歷3年疫情的大陸來說，今年經濟復蘇情況特別重要。

大陸國家統計局公佈的2月PMI指數為52.6，財新PMI則為51.6，都在擴張區間（高於50）內，都是近幾年來2月份的最佳表現。其中還能看出大企業的經濟活力更甚於中小企業，顯示出強勁的經濟復蘇的態勢。這也相當符合即將上任的新一屆政府推動經濟強勁復蘇的主題，在春節期間，各地方政府也都針對新政府的期望，提報了相當高的GDP成長目標，很多項目也陸續上馬，推動PMI走向擴張區間本就在預料之中。此外，非製造業（服務業）PMI更直接飆到56.3，反映出1、2這兩個月因春節假期出現的民間消費旺盛等短期經濟活動擴張跡象。

由於剛結束長期的疫情封控，今年春節長假期間大陸民眾出遊興致極高，旅遊與消費非常暢旺。（圖／中新社）

不過必須指出，PMI是一個環比指標，衡量的是與上個月相比的擴張、收縮狀態。考慮到12月才剛放開防疫封控，經濟生產活動尚未開始，加上又逢1月春節假期返鄉對製造業的影響，2月的PMI數據雖然很好，但因比較的基期是放了近半個月春節假期的1月份，因此2月的數據仍應以謹慎的心態對待，真正的經濟復蘇信號至少還要再1至2個月才能確立。

大陸政府與企業需要對2月PMI指數代表的經濟復蘇信號持謹慎態度，有著令人無法忽視的原因：首先是出口大幅下滑，這對外向型經濟的中國是個必須警惕的信號；其次是大批工廠在春節前結束營業，大量的工人節後返工時找不到能打工的工廠，許多急於謀職者競逐少量的工作崗位，工人時薪下降至無法忍受的地步；各地方政府召集行業組織到國外搶訂單，收獲可說慘不忍睹。與這些相關的消息與視頻在大陸廣為流傳，應該受到制訂政策者的高度重視。

大陸企業出口大幅下滑，這對外向型經濟的中國是個必須警惕的信號。（圖／新華社）

相較於許多中小型製造業面臨經營困境的情況，服務業的復蘇似乎要好得多。業界人士分析稱，服務業PMI指數暴升主要來自於幾個因素，首先是解封後房地產市場出現一波長期走跌後的小反彈，由於建築業在編列指數時歸屬於服務業，因此房地產市場與政府推動的基礎建設大幅提高的服務業的PMI指數。另一項是解封後大量的會議、展銷、旅遊、出差重新開始活躍，春節假期在1月底結束後，各種商業活動也在2月初展開，短期需求明顯上升。

目前大陸民間企業實際的情況並不好，1月分扣去春節假期，很多工廠根本沒開工，因為還沒拿到訂單。要從2月份的情況觀察景氣是否復蘇，還需要進出口、外匯儲備與社會融資等數據出來後才會比較好判斷。未來如果出口漸次回升，工廠開工率上升與招聘工人情況熱烈，而且能持續維持1、2個月，那就能有效恢復企業的信心，投資與商業活動就會快速展開。

面臨即將召開的全國人大會議，中共需要對全大陸各行業進行信心喊話，以回應民間對經濟復蘇的期望。（圖／新華社）

總之，面臨即將召開的全國人大會議，中共需要對全大陸各行業進行信心喊話，現在消息傳出今年設定經濟成長率5~6%，以此回應民間對經濟復蘇的期望。新一屆政府目前已等不到經濟信號明確時再來吹衝鋒號，只能憑著一股無畏的勇氣在全國人大會議上高喊「衝！」藉以提振企業對經濟蘇的信心。對即將上任的新一屆的國務院領導班子來說，確實是一項風險不小且相當艱鉅的挑戰。