徐若瑄將推出新單曲〈翅膀〉，這首歌是她承諾送給粉絲的禮物，並親自創作詞曲，獻出滿滿的誠意，並將在12日「V’s Talk」音樂慶生會正式首唱，格外有意義。徐若瑄去年在台北小巨蛋演唱會上復刻「黑色餅乾」的經典造型，之後她在日本與南南見和天山相隔20年再度合體演出，引起熱烈迴響，因這份感動，徐若瑄決定再多製作日文版的〈翅膀〉送給沒有忘記她的日本粉絲們。

她特地邀請20年好友、日本女子組合Kiroro的成員玉城千春協助合作譜寫日文歌詞。兩人雖然許久未見，但是默契依舊非常好，即便分隔兩地，透過視訊與通話討論交流，在短短4天內就完成作品。

為了日文版〈翅膀〉，徐若瑄展現驚人人脈，請出20年前在東京一起打拚的好友玉城千春協助譜寫日文歌詞，玉城千春是日本知名演唱團體Kiroro成員，曾經演唱和創作過許多耳熟能詳的華語歌曲的原曲，劉若英翻唱的經典情歌〈後來〉以及〈很愛很愛你〉皆出自她手。

徐若瑄說：「我希望〈翅膀〉的日文版能完全維持中文版的原意，我的日文沒有那麼好，所以想要找一個很瞭解我的好朋友，一起來完成這首歌。」於是和好友玉城千春聯絡上，千春在收到邀約後，二話不說爽快答應，讓徐若瑄安心說：「千春在音樂上的感情處理細膩，我對她是百分之百的信任。」