2024年總統大選，藍、綠、白積極展開布局。《CNEWS匯流新聞網》2日公布《台灣政壇主要政治人物的網路聲量》，其中調查可能問鼎總統大位的幾位潛在人選的正面評價，新北市長侯友宜的佔比為45.8%，位居第一；令人意外的是，民眾黨主席柯文哲則以44.0%排名第4，民進黨主席賴清德以35.2%排名第6。

《CNEWS匯流新聞網》2日公布《台灣政壇主要政治人物的網路聲量》，以正面評價來說，本周侯友宜的正面評價佔比為45.8%，持續位居第一；行政院副院長鄭文燦第二，正面評價佔比為45.2%；行政院長陳建仁第三，為45.0%；柯文哲44.0%排第四；國民黨主席朱立倫40.8%第五。至於賴清德的35.2%(第六)與鴻海創辦人郭台銘的33.9%(第七)，與上周相比有些微上升，但正向評價依然較低。

由於南投立委補選，將於3月4日投票。民進黨主席賴清德安排許多行程到南投輔選，因此這兩周議題多半環繞在地方選舉議題，讓他網路正向聲量維持在中後段。

這幾位潛在人選的正面評價是《CNEWS匯流新聞網》針對《2024總統大選網路聲量》所進行的調查，透過《Lowi Ai 大數據關鍵引擎》，根據2月22日12時至3月1日12時搜尋的網路輿情。